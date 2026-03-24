La Roma contro il Lecce ha ritrovato una vittoria importantissima che dà fiducia alla squadra e che tiene vivo il sogno quarto posto. Inoltre, è stata una vittoria convincente senza subire gol e ha permesso alla squadra di Gasperini di arrivare a 54 punti dopo 30 giornate, dal 201819 secondo miglior piazzamento in Serie A, dietro solamente ai 56 punti della stagione 202223 con alla guida José Mourinho. A ciò si aggiunge che Gasperini migliora il rendimento della scorsa stagione, in cui i tre allenatori, De Rossi, Juric e Ranieri, avevano totalizzato in tutto 52 punti. Un altro dato rilevante è che, anche nella stagione 202021, la Roma di Fonseca aveva raccolto 54 punti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, solo Mourinho ha fatto meglio di Gasperini: il dato sui punti alla 30esima giornata

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