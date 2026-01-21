Roma si prepara a un nuovo capitolo, passando dal carattere deciso di Mourinho alla filosofia di Gasperini. Dopo una stagione segnata da tensioni e sfide, la città sportiva si apre a un diverso approccio, più equilibrato e riflessivo. Questo cambiamento rappresenta un’occasione per ripensare il rapporto tra squadra, tifosi e città, in un percorso che mira a consolidare una fase più stabile e orientata alla crescita.

A Roma José Mourinho non è stato solo un allenatore, è stato un tempo preciso, una fase emotiva, una stagione di assedi continui in cui tutto veniva trasformato in battaglia, anche ciò che battaglia non era. Il suo calcio parlava forte, spesso più delle partite stesse, e per un periodo ha funzionato perché Roma aveva bisogno di sentirsi difesa prima ancora che rappresentata. Il problema è che quel rumore, alla lunga, ha coperto il campo. “Conta solo vincere” è diventato il paracadute per ogni limite tecnico, per ogni mancanza di crescita, per ogni partita sopravvissuta più che giocata. A Roma lo abbiamo accettato, lo abbiamo giustificato, lo abbiamo persino difeso, ma il tempo ha fatto il suo lavoro e oggi quelle frasi, riascoltate da lontano, non accendono più niente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma cambia tema: dal rumore di Mourinho al passo di Gasperini

