Natale di Roma 2026 | quattro giorni di eventi gratuiti tra musica arte e storia

Dal 19 al 22 aprile, la città organizza quattro giorni di eventi gratuiti per celebrare la nascita di Roma. Durante questa ricorrenza, sono previste diverse iniziative culturali che coinvolgono musica, arte e storia. Le attività si svolgeranno in varie zone della città, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire aspetti diversi del patrimonio locale. La manifestazione si svolge ogni anno in questo periodo, attirando numerosi partecipanti.

Dal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. Per il 2779° anniversario della fondazione, la città si anima con concerti, visite guidate, itinerari urbani e appuntament i tra i luoghi più iconici e i quartieri meno centrali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un grande racconto collettivo. Cuore delle celebrazioni sarà la giornata del 21 aprile, quando la musica invaderà il centro storico con i concerti delle bande delle Forze Armate. Dalle 17.30, piazze simbolo come Piazza del Campidoglio, la Scalinata di Trinità dei Monti, Piazza San Silvestro e Piazza di Pietra ospiteranno esibizioni diffuse, trasformando la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.🔗 Leggi su Funweek.it

L'été démesuré de Maria Carolina et sa famille : Entre jets luxueux et fêtes somptueuses

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