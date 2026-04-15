Roma compie 2779 anni | il programma degli eventi

Roma si prepara a celebrare il 2779° anniversario del suo Natale con una serie di eventi culturali gratuiti. Il programma include mostre, spettacoli e iniziative che si svolgeranno in diverse zone della città, coinvolgendo cittadini e visitatori. Le celebrazioni si concentrano su momenti di approfondimento storico e di festa, offrendo un'opportunità per riscoprire il patrimonio e la storia della capitale.

Cosa: Le celebrazioni per il 2779° anniversario del Natale di Roma, con un ricco calendario di appuntamenti culturali gratuiti.. Dove e Quando: Nelle piazze, ai Musei Civici e a Palazzo Senatorio in Campidoglio, dal 19 al 22 aprile 2026.. Perché: Un’occasione unica per vivere la storia millenaria della Capitale attraverso visite guidate, arte, musica e aperture straordinarie accessibili a tutti i cittadini.. Il 21 aprile del 753 a.C. è una data che non appartiene solo ai libri di scuola, ma è incisa nel DNA di una città che da millenni continua a stratificarsi, evolversi e reinventarsi senza mai perdere la propria identità. Celebrare il Natale di Roma significa fermarsi a contemplare questo miracolo di resilienza urbana e culturale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Roma compie 2779 anni: il programma degli eventi Roma Eventi Musicali | Due di Cuori | duo Chitarra e Voce Notizie correlate “Scrittori in Circolo”: il programma degli eventi della settimanaLa settimana si aprirà Mercoledì 11 marzo alle ore 18 alla Biblioteca Rilliana, nel Salone delle Feste del Castello di Poppi. Leggi anche: Perugia, festa in piazza Birago: PopUp compie cinque anni, il programma