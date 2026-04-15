Il governo ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele, a causa della situazione attuale. La decisione riguarda il memorandum stipulato tra le due parti e comporta la sospensione del rinnovo automatico previsto in assenza di interventi specifici. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui passaggi successivi.

Era una maga Con una lettera del ministro Crosetto l’Italia ha comunicato la sospensione del rinnovo automatico. La scelta dopo la prosecuzione dell’offensiva in Libano. Lo stato ebraico: «Non influisce sulla sicurezza, il trattato non ha nessun elemento sostanziale». Il governo rimane favorevole all'intesa con l'Ue Era una maga Con una lettera del ministro Crosetto l’Italia ha comunicato la sospensione del rinnovo automatico. La scelta dopo la prosecuzione dell’offensiva in Libano. Lo stato ebraico: «Non influisce sulla sicurezza, il trattato non ha nessun elemento sostanziale». Il governo rimane favorevole all'intesa con l'Ue «In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele».🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Roma ci ripensa: sospeso il memorandum con Israele

Roma contro Netanyahu: sospeso il memorandum sulla difesa con IsraeleROMA – Il governo italiano ha sospeso il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare e di difesa con Israele.

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