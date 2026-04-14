Il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare e di difesa con Israele. La misura riguarda il rapporto tra i due paesi e si applica alla collaborazione in ambito militare. La sospensione è stata comunicata ufficialmente e riguarda il rinnovo del documento in scadenza. La decisione viene presa in un momento di tensione tra le parti coinvolte.

ROMA – Il governo italiano ha sospeso il rinnovo automatico del memorandum di cooperazione militare e di difesa con Israele. Poche ore prima del duro attacco di Donald Trump, Giorgia Meloni ha ufficializzato una netta presa di distanze politica dall’altro alleato protagonista della guerra in Iran, Benjamin Netanyahu. Per le opposizioni italiane, che da mesi la evocavano, la scelta del governo è giusta ma tardiva. Per quella israeliana è “un nuovo fallimento di Netanyahu”: “Torneremo, formeremo un governo – avverte Yair Lapid, leader del partito centrista Yesh Atid – e Israele sarà di nuovo il Paese che tutti volevano amare”. Mentre il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, cita l’Italia tra i Paesi da lodare per le prese di posizione “contro il bellicismo e i crimini del regime sionista”.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Roma contro Netanyahu: sospeso il memorandum sulla difesa con Israele

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