Vinitaly Meloni rompe con Israele | Sospeso rinnovo memorandum Difesa in considerazione della situazione attuale - VIDEO

Durante la fiera Vinitaly, il governo ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico del memorandum sulla difesa con Israele a causa della situazione attuale. La decisione è stata comunicata in seguito alla considerazione delle circostanze relative alla regione. Ieri era previsto il rinnovo automatico del documento tra Israele e Iran, ma questa operazione non sarà più effettuata. La sospensione è stata ufficializzata dal rappresentante del governo durante una conferenza stampa.

Ieri era previsto il rinnovo automatico del memorandum sulla difesa tra Israele e Iran fino al 2031, ma il governo Meloni ha deciso di sospendere la proroga nell'ultimo giorno disponibile La premier Meloni rompe con Israele e al Vinitaly dichiara sospeso il rinnovo automatico del memorandum s.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vinitaly, Meloni rompe con Israele: "Sospeso rinnovo memorandum Difesa in considerazione della situazione attuale" - VIDEO Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele"AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di Difesa con Israele".