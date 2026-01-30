I Carabinieri di Napoli e Milano hanno arrestato a Milano Meifang Zaho, 66 anni, ricercata da più di quattro anni. La donna, di origini cinesi, si nascondeva in un centro estetico che usava come copertura per attività illecite. L’arresto arriva dopo lunghe indagini che hanno portato i militari a scovarla in un negozio nel capoluogo lombardo.

Era ricercata da oltre quattro anni Meifang Zaho, 66enne di origini cinesi, rintracciata e arrestata a Milano dai Carabinieri dei nuclei investigativi di Napoli e Milano. La donna era destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nel 2021. La 66enne dovrà ora scontare una pena complessiva di 3 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione per violazioni della legge sulla prostituzione ed evasione. Tra i provvedimenti confluiti nella determinazione delle pene concorrenti figura anche un’ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord risalente al 2014. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna sarebbe stata indiziata di aver gestito una casa di prostituzione ad Aversa. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, centro estetico usato come casa a luci rosse: arrestata a Milano 66enne cinese

Approfondimenti su Aversa Centro Estetico

Dopo quattro anni di latitanza, una donna cinese di 66 anni è stata finalmente trovata e portata in manette dai carabinieri di Napoli e Milano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Aversa, negozio di ottica del centro svaligiato nella notte - #Pupiatv - facebook.com facebook