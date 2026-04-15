Roma-Bah blindatura totale | ufficiale il rinnovo del gioiello fino al 2028

Da sololaroma.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato che Muhammed S Bah continuerà a far parte della rosa della squadra fino al 2028, con un rinnovo contrattuale ufficiale. La firma del nuovo accordo conferma la permanenza del giocatore a Trigoria, garantendo un impegno fino alla fine del 2028. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle clausole contrattuali o le motivazioni dietro questa scelta.

Il futuro della Roma ha un nome, un cognome e una data di scadenza che profuma di blindatura totale: Muhammed S Bah resterà a Trigoria fino al 2028. Non è un semplice rinnovo burocratico, ma una dichiarazione d’intenti mossa dal club dei Friedkin per sottrarre il talento gambiano alle lusinghe delle big europee che avevano già iniziato a sondare il terreno attorno al Fulvio Bernardini. Il classe 2007, nato a Banjul, rappresenta il prototipo del centrocampista moderno che la proprietà vuole mettere al centro del nuovo ciclo. La firma sul contratto, che include un’ opzione di prolungamento per ulteriori due anni a favore della società, non è un premio alla carriera, ma una mossa strategica: Bah è già stato aggregato alla prima squadra, respirando l’aria dei grandi e dimostrando una maturità tattica rara per un diciassettenne.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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