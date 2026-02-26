Roma-Mancini | rinnovo ufficiale fino al 2030 e sfida totale a Spalletti

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Il difensore giallorosso blinda il futuro nella Capitale: accordo da top player alla vigilia del big match contro la Juventus. La Roma blinda il proprio leader emotivo e tecnico con un’operazione a lunghissimo termine: Gianluca Mancini ha siglato il rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2030. Il difensore toscano, pilastro dello spogliatoio giallorosso, ha formalizzato il prolungamento che lo legherà ai colori capitolini per le prossime sei stagioni, confermando una centralità assoluta nel progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. L’accordo prevede un adeguamento salariale che riflette lo status di capitano “di fatto” e la volontà dei Friedkin di stabilizzare lo zoccolo duro della rosa in vista della prossima Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

