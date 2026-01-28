Forum Difesa | a Roma il primo confronto sulla sicurezza tra istituzioni esperti e aziende

A Roma si è tenuto il primo incontro tra istituzioni, esperti e aziende sul tema della sicurezza. L’appuntamento arriva in un momento di grande tensione internazionale, tra conflitti in Ucraina, Medio Oriente e in Venezuela. Tutti i protagonisti hanno discusso di come affrontare le minacce e di quale strada seguire per rafforzare la difesa nazionale. La discussione si è concentrata su nuove strategie e sulla necessità di unire le forze per rispondere alle sfide di oggi.

Mentre la Casa Bianca di Donald Trump ridisegna la mappa delle alleanze e lo scenario internazionale è scosso da conflitti vecchi e nuovi – dall’Ucraina al Medio Oriente e Iran, passando per le tensioni in Venezuela fino alle contese strategiche in Groenlandia – emerge l’urgenza di una nuova bussola strategica. Per rispondere a questa esigenza nasce la prima edizione del Forum Difesa, iniziativa promossa da Bruno Vespa e Comin & Partners in collaborazione con l’ Istituto Affari Internazionali (IAI), intitolata “Difesa e sicurezza in un mondo instabile”. L’evento si terrà giovedì 29 gennaio, dalle 9:30 alle 12:30, nella Sala Rebecchini della Fondazione Roma a Palazzo Sciarra Colonna.🔗 Leggi su Ildenaro.it

ECONOMIA ITALIANA - ITALIA/GERMANIA - A ROMA VERTICE COPRESIEDUTO DAI PREMIER MELONI E BUSINESS FORUM E PRIMA RIUNIONE MINISTERIALE ESTERI E DIFESAIl Ministro degli Esteri Antonio Tajani partecipa oggi al Vertice Italia-Germania co-presieduto dai due Capi di Governo a Villa Doria Pamphilj. A margine sono previsti: incontri bilaterali con il Mini ... italiannetwork.it

Il concetto di "bolla tattica": un sistema integrato di protezione attiva per i carri armati. Ascolta la spiegazione del Gen. Salvatore Camporeale, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, al Forum Machiavelli Difesa 2025. #difesa #corazzati #esercito #carriarmat facebook

Il concetto di "bolla tattica": un sistema integrato di protezione attiva per i carri armati. Ascolta la spiegazione del Gen. Salvatore Camporeale, Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, al Forum Machiavelli Difesa 2025. #difesa #corazzati #esercito #carriarmat x.com