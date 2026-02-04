Le istituzioni, i sindacati e le aziende della zona si sono riunite di nuovo per affrontare l’emergenza lavoro nel territorio senese. Dopo mesi di incontri, hanno deciso di puntare sulla collaborazione e sulla continuità, cercando di risolvere le criticità ancora aperte. La riunione si è svolta con l’obiettivo di individuare soluzioni pratiche e concrete per rilanciare l’occupazione e sostenere le imprese locali.

Riparte nel segno della continuità e con la volontà di lavorare sulle criticità irrisolte il confronto regionale sull’emergenza lavoro nel territorio senese. Lunedì, nella sede della Regione Toscana, si è svolto l’incontro richiesto dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Siena, rispettivamente Alice D’Ercole, Riccardo Pucci e Sandro Santinami, per fare il punto sui contenuti della piattaforma unitaria presentata dalle organizzazioni sindacali sullo stato delle principali fragilità socio-economiche del territorio. Al tavolo hanno partecipato anche il consigliere regionale delegato al lavoro e alle crisi aziendali Valerio Fabiani, i rappresentanti dell’Unità di crisi regionale Michele Beudò e Marco Burgassi, Silvia Frondi e Paolo Grasso di Arti, il presidente della Camera di commercio di Siena Massimo Guasconi e la presidente della Provincia Agnese Carletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza lavoro sul territorio. Istituzioni, sindacati e aziende uniti nel ’Patto per lo sviluppo’

Approfondimenti su Patto per lo sviluppo

Nel corso di un anno sono stati registrati 41 casi di discriminazione sul lavoro, evidenziando le sfide ancora presenti per le donne, in particolare legate alla maternità.

Il Comitato unitario delle professioni della Provincia di Forlì–Cesena si è incontrato in un evento conviviale, riunendo presidenti e consiglieri di vari ordini e collegi professionali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Patto per lo sviluppo

Argomenti discussi: Emergenza lavoro sul territorio. Istituzioni, sindacati e aziende uniti nel ’Patto per lo sviluppo’; NISCEMI: EMERGENZA TERRITORIALE E CONDIZIONI DI LAVORO; Emergenza a Niscemi, continua il lavoro dei vigili del fuoco; Emergenza lavoro nel Senese, sindacati e Regione riaprono il tavolo: Ora un Patto per lo sviluppo.

Emergenza lavoro nel senese: ieri l’incontro in Regione richiesto da CGIL, CISL e UIL SienaSi è svolto ieri presso la Regione Toscana l’incontro sull’emergenza lavoro nel territorio senese richiesto dai Segretari Generali di CGIL, CISL, UIL di Siena – Alice D’Ercole, Riccardo Pucci e Sandro ... radiosienatv.it

EMERGENZA LAVORO NEL SENESE: RIUNIONE IN REGIONE CON SINDACATI E ISTITUZIONICgil, Cisl e Uil di Siena hanno incontrato la Regione Toscana e altri enti per affrontare la crisi occupazionale territoriale e rilanciare l’attrattività economica Si è svolto ieri a Firenze, presso l ... oksiena.it

Emergenza pini ai Fori Imperiali, task force scientifica al lavoro https://www.lacapitale.it/articolo/emergenza-pini-ai-fori-imperiali-task-force-scientifica-al-lavoro - facebook.com facebook

Dall’emergenza sicurezza sul lavoro fino alla manifestazione di Massa “La protesta non è reato”: Monica Stelloni (segretaria Cgil Toscana) ieri ospite a “Primo piano” su Rtv38 Il video (da 21’30”): youtu.be/u3EErrIaoh8si… x.com