Roma le condizioni di Wesley Mancini e Koné in vista dell' Atalanta

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della partita contro l’Atalanta, i tre giocatori sono sotto osservazione. L’azzurro dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già domani, mentre il brasiliano potrebbe essere convocato, anche se non è esclusa la possibilità di restare in panchina. L’allenatore preferisce valutare attentamente le condizioni fisiche prima di decidere se rischiare o meno.

Non pensare alle polemiche per concentrarsi solo sul campo. Perché a sei giornate dal termine della stagione la Roma ha ancora tanto da giocarsi con tre porte diverse per l’Europa in ballo e il sogno Champions che può ancora essere coltivato. La sfida all’Atalanta di sabato sera all’Olimpico rappresenta molto. Ma chi sarà a disposizione di Gasperini? Ieri, alla ripresa degli allenamenti, erano ancora assenti Wesley, Mancini e Konè. Ma il tecnico conta di recuperare i primi due almeno per la panchina col difensore azzurro che conserva qualche possibilità in più e dovrebbe tornare in gruppo entro domani. Il brasiliano sarà valutato in queste ore, ma senza rischi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, le condizioni di Wesley, Mancini e Koné in vista dell'Atalanta

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