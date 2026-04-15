A Roma sono aperte le iscrizioni per la tappa di Giovani On the Road 2026, un'iniziativa che coinvolge giovani over 16 insieme alle Forze dell’Ordine. L’evento mira a promuovere la collaborazione tra i giovani e le forze di sicurezza, con attività che si terranno nella capitale nel corso del 2026. Le iscrizioni sono disponibili online e resteranno aperte fino a una data stabilita.

Le iscrizioni per la tappa romana di Giovani On the Road 2026 sono ufficialmente aperte. Il progetto, che mira a formare i giovani sulla sicurezza stradale e sulla cittadinanza attiva, vedrà Roma protagonista dal 4 all’11 maggio 2026 attraverso un modello operativo che prevede l’impiego di ragazzi sopra i 16 anni in contesti reali di controllo e soccorso. Esperienza diretta tra pattuglie e centrali operative. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’associazione Ragazzi On the Road di offrire una formazione pratica, superando la semplice teoria. Grazie a un protocollo d’intesa tra il ministero dell’Interno e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i partecipanti avranno l’opportunità di affiancare Forze dell’Ordine, Polizie Locali e gli operatori del Numero Unico Europeo 112.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2026: giovani over 16 in pattuglia con le Forze dell’Ordine

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