Con On the road i giovani affiancano forze dell' ordine e 118

Sono aperte le candidature in provincia di Lecco per la prima edizione di “On the Road”, un progetto educativo rivolto ai giovani sopra i 16 anni. Attraverso questa iniziativa, i partecipanti avranno l’opportunità di affiancare le forze dell’ordine e il personale del 118 in attività di supporto e prevenzione. La partecipazione è rivolta a ragazzi interessati a conoscere da vicino il lavoro delle forze di sicurezza e dei servizi di emergenza.

L'iniziativa consente, dopo una formazione iniziale, agli Over 16 di affiancare gli operatori del pronto intervento nelle attività di prevenzione, controllo del territorio e gestione delle emergenze. Come candidarsi Aperte le candidature in provincia di Lecco per la prima edizione di “On the Road”, progetto educativo rivolto ai giovani over 16. L’iniziativa permette, dopo una formazione iniziale, di affiancare forze dell’ordine, Polizie locali e operatori del pronto intervento (Nue 112), vivendo sul campo attività di prevenzione, controllo del territorio e gestione delle emergenze.Il progetto, promosso e coordinato dal Prefetto di Lecco Paolo Ponta, nasce dal protocollo attuativo firmato in Prefettura e collegato all’intesa nazionale tra Ministero dell’Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ragazzi On The Road APS. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

