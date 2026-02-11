Giovani e sicurezza | discussione in Prefettura con forze dell' ordine Asl Usr e 2 sindaci

Questa mattina in Prefettura a Caserta si è riunito il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La prefetta Lucia Volpe ha ascoltato i rappresentanti delle forze dell’ordine, dell’Asl, dell’Ufficio Scolastico Regionale e due sindaci. Al centro della discussione, il tema della sicurezza dei giovani nelle scuole e in città.

La prefetta Volpe, in apertura, ha evidenziato che la direttiva intende promuovere un impegno condiviso, a supporto dell'istituzione scolastica, al fine di contrastare fenomeni di illegalità ed affermare la cultura del rispetto e della responsabilità civica. Saranno condivise con i dirigenti scolastici azioni mirate e calibrate sulle singole realtà, volte alla soluzione di eventuali problematiche e situazioni di rischio emergenti.

