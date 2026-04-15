Prenestino 17enne ruba auto e nella fuga investe un uomo

Un giovane di 17 anni ha sottratto un’auto e, durante la fuga, ha investito un uomo in via di Torre Annunziata, nel quartiere Prenestino. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio e sono stati segnalati agli agenti delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito l’uomo investito.

Ha rubato un'auto e ha investito un uomo. Protagonista un 17enne con i fatti che sono accaduti al Prenestino, più precisamente in via di Torre Annunziata.La vicenda ha preso corpo nella mattinata del 10 aprile. Intorno alle 11:30 il giovane, con indosso un casco integrale, utilizzando arnesi da.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Roma, 17enne ruba un’auto e fugge investendo un uomo: denunciatoRoma, 15 aprile 2026 – È stato un funzionario del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, poco dopo aver terminato il proprio... Terrore ad Acqui: 17enne armato ruba auto e ferisce un uomoUn diciassettenne ha scatenato una serie di aggressioni e tentativi di furto d’auto nella serata di giovedì ad Acqui Terme, ferendo un uomo durante...