Latina ruba una tuta in un negozio sportivo e fugge | denunciato

Un uomo di 30 anni di nazionalità algerina è stato denunciato dalla polizia di Latina dopo aver rubato una tuta all’interno di un negozio di articoli sportivi. Secondo quanto riferito, il soggetto è entrato nel negozio e ha portato via il capo di abbigliamento, poi è fuggito prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La polizia ha successivamente rintracciato e identificato l’individuo.

Latina, 21 marzo 2026 – La polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un uomo di nazionalità algerina, nato nel 1993, ritenuto responsabile di un furto aggravato avvenuto all’interno di un noto negozio di articoli sportivi del capoluogo. In particolare, nella serata di ieri, l’uomo, insieme ad altri soggetti, era stato notato da una commessa del negozio, che lo aveva visto entrare in un camerino dal quale provenivano strani rumori. L’uomo si sarebbe impossessato di una tuta e si sarebbe poi furtivamente allontanato dall’esercizio commerciale. Successivamente, lo stesso soggetto, ancora con indosso la tuta rubata, è stato notato dal titolare nelle zone adiacenti al negozio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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