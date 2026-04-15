Dalle prime ore del mattino, i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno eseguendo un’operazione che ha portato all’arresto di 13 persone, tra cui Raffaele Pernasetti, noto come

Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della procura capitolina, che dispone la misura della custodia cautelare nei confronti di 13 persone, accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio, alcuni dei quali aggravati dall’aver agito con modalità mafiose.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, 13 arrestti nella notte tra cui Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"

Maxiblitz a Roma con 13 arresti: fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai SeneseOperazioni in corso dei carabinieri da questa mattina a Roma, smantellato gruppo criminale al Trullo: fra i 13 arresti anche quello dello storico...

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