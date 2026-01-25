Roma | scontro tra due auto in zona Magliana cinque feriti gravi di cui un bambino

Questa mattina nella zona della Magliana, a Roma, si è verificato uno scontro tra due veicoli che ha coinvolto cinque persone, tra cui un bambino. I feriti, tutti in condizioni gravi, sono stati soccorsi dagli interventi di emergenza. L’incidente è sotto approfondimento dalle autorità per chiarire le cause e eventuali responsabilità.

Cinque persone, tra cui un bambino, hanno riportato ferite gravi a seguito di un incidente stradale verificatosi questa mattina nella zona della Magliana, a Roma. Dettagli sull’incidente. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 10, quando due automobili, per motivi che sono ancora oggetto di indagine, si sono scontrate sul viadotto della Magliana. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari, che hanno trasportato quattro adulti e il bambino in codice rosso all’ospedale Gemelli. Interventi di messa in sicurezza. Il personale dei vigili del fuoco sta attualmente procedendo con le operazioni di messa in sicurezza dell’area coinvolta, poiché alcune parti meccaniche delle vetture si sono staccate a seguito dell’impatto, cadendo al di sotto del viadotto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

