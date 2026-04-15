Roma 13 arresti tra cui ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti smantellata la batteria del Trullo - VIDEO

A Roma sono stati effettuati 13 arresti, tra cui l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti. L'operazione ha portato allo smantellamento di una banda nel quartiere Trullo, con un maxi-blitz che ha coinvolto diverse forze dell’ordine. Tra le persone finite in manette ci sono soggetti ritenuti collegati a vecchie organizzazioni criminali. Il blitz si è concluso con l’arresto di più individui, inclusa una figura storica legata alla scena criminale romagnola.

Torna in carcere Pernasetti, vicino ai Senese Maxi-blitz a Roma che ha portato a 13 arresti tra cui l'ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, vicino a componenti del clan Senese, che fino al giorno prima lavorava come cuoco nel ristorante di famiglia e che ora torna in carcere.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, 13 arresti tra cui ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, smantellata la batteria del Trullo - VIDEO Arrestato boss della banda della Magliana per narcotraffico, smantellata la batteria del TrulloTredici persone sono state arrestate dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Roma, 13 arrestti nella notte tra cui Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di...