L’alba tra fumo e fiamme | in fiamme un deposito di mezzi agricoli

Venerdì 24 gennaio, a San Lorenzo di Sedegliano, si è sviluppato un incendio in un deposito di mezzi agricoli e legna. L’incendio ha interessato la struttura, causando danni e preoccupazioni tra la comunità locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Paura nelle prime ore di venerdì 24 gennaio a San Lorenzo di Sedegliano, dove un incendio è divampato all'interno di un deposito di mezzi agricoli e legna. L'allarme è scattato poco prima delle 6, quando le fiamme hanno interessato la struttura situata in via Giuseppe Verdi 18.

