Rogo in fabbrica di detergenti a Solaro | fiamme dominate in un’ora

Un incendio si è sviluppato questa mattina in una fabbrica di detergenti situata lungo corso Europa a Solaro. Le fiamme sono state domate in circa un'ora, dopo che le squadre di emergenza sono intervenute sul posto. Nessuna persona è rimasta ferita. L’incendio ha causato danni alla struttura e alle attrezzature presenti nell’azienda. Le autorità stanno valutando le cause dell’incidente e l’entità dei danni.

Un incendio ha colpito la struttura produttiva di un’azienda chimica situata in corso Europa a Solaro nella mattinata di questo mercoledì 15 aprile. Il rogo, scoppiato poco prima delle ore 8:00, ha interessato un macchinario all’interno del capannone dedicato alla fabbricazione di detergenti, attivando immediatamente i protocolli di emergenza della zona. L’intervento dei soccorsi e il bilancio sul campo. Le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano hanno mobilitato sette mezzi per affrontare l’incendio nel sito industriale. Grazie alla rapidità d’azione, le fiamme sono state dominate in poco più di sessanta minuti. Per monitorare lo stato di salute di chi si trovava nei paraggi, la centrale operativa del 118 ha disposto l’invio precauzionale di un’ambulanza della Croce rossa di Misinto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo in fabbrica di detergenti a Solaro: fiamme dominate in un’ora Notizie correlate Rogo nell'ex fabbrica di Bagnoregio: si indaga per incendio colposo, capannone sotto sequestro | FOTO e VIDEOLa procura di Viterbo ha aperto un fascicolo su quanto accaduto nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori sul tetto Si indaga per incendio... Leggi anche: Rogo nell’ex fabbrica abbandonata. Salvati dal fuoco quattro senzatetto: "L’edificio va messo in sicurezza" Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il sacrificio di Gino Arosio; Incidente con quad a Castiglione del Lago e incendio in fabbrica a Città di Castello: i Vigili del fuoco in azione in Umbria; Fiamme nella fabbrica BYD: maxi incendio a Shenzhen, nube nera sulla città; Incendio in fabbrica a Città di Castello: produzione bloccata, salvato lo stabilimento. Rogo in fabbrica a Palagiano resta il rischio contaminazionePALAGIANO - Ancora prematuro per i tecnici dell’Arpa per dire se l’incendio alla Lubritalia di Palagiano (azienda di olii minerali) ha provocato, ed eventualmente in che misura, danni seri ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il rogo è scoppiato pochi minuti prima delle 3, nel centro abitato di Novoli, colpendo una Ford Fiesta parcheggiata nella via. Sul posto, assieme ai “caschi rossi” del distaccamento di Veglie, i carabinieri della compagnia di Campi Salentina - facebook.com facebook