Rogo nell' ex fabbrica di Bagnoregio | si indaga per incendio colposo capannone sotto sequestro | FOTO e VIDEO

Un incendio si è sviluppato nell'ex stabilimento industriale di Bagnoregio, provocando danni alla struttura. Le autorità stanno conducendo un'indagine per accertare le cause e hanno disposto il sequestro del capannone. Sono in corso verifiche da parte delle forze dell'ordine, mentre sul luogo sono stati inviati i vigili del fuoco. Sono disponibili immagini e video dell'evento.

La procura di Viterbo ha aperto un fascicolo su quanto accaduto nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori sul tetto Si indaga per incendio colposo sul rogo che ha colpito l'ex stabilimento industriale Alta di Bagnoregio. Con questa ipotesi di reato il pubblico ministero Flavio Serracchiani ha aperto il fascicolo d'indagine per fare piena luce su quanto accaduto lunedì 23 marzo in località Capraccia, lungo la strada Umbro Casentinese. La procura di Viterbo ha inoltre disposto il sequestro del capannone interessato dalle fiamme, un'area di circa 2mila 500 metri quadrati dove in passato venivano trattati e prodotti materiali plastici. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio, allerta nube tossica: zona rossa per 2 chilometri | FOTO e VIDEOIl rogo nello stabilimento dismesso Alta durante i lavori per sostituire la copertura in amianto con panelli fotovoltaici: è stato alimentato da... Crans-Montana, si indaga per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, il bilancio delle vittime è ancora parzialeLa procura svizzera ha aperto un’indagine sulla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, dove almeno 47... Tutto quello che riguarda Rogo nell Temi più discussi: Incendio nell'ex fabbrica di Bagnoregio, allerta nube tossica: zona rossa per 2 chilometri | FOTO e VIDEO; Un incendio coinvolge fabbrica ed ex ristorante nel Napoletano; Corea del Sud, enorme incendio in fabbrica a Daejeon: 50 feriti e dispersi. Il video; Ditta bruciata, no agli allarmismi. La bonifica spetta all’affittuario. Incendio in una fabbrica di plastica a Bagnoregio, timori per l'ambienteIl rogo in un sito industriale dismesso ha provocato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il sindaco dispone misure precauzionali limitando le attività all’aperto e invitando ... rainews.it Rogo nell’ex fabbrica abbandonata. Salvati dal fuoco quattro senzatetto: L’edificio va messo in sicurezzaEx Nymco, edificio abbandonato da anni a confine tra Cormano e Milano. Una struttura di tre piani, che continua a ospitare disperati in cerca di riparo dal freddo e dal maltempo. Ieri in tarda ... ilgiorno.it All'origine del rogo potrebbe esserci un problema a una canna fumaria. Vigili del fuoco in azione nella frazione Battaglie - facebook.com facebook