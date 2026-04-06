Nella notte tra le due e le tre, nel territorio del Nuorese, si sono verificati tre incendi che hanno causato la distruzione di due veicoli e di un chiosco stagionale. Le fiamme sono state domate senza riportare feriti, ma le cause degli incendi sono al momento ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Non sono stati segnalati altri danni o coinvolgimenti di persone.

Tre incendi hanno colpito il territorio del Nuorese tra le 2 e le 3 di notte, distruggendo due veicoli e un chiosco stagionale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in diverse località della provincia per domare le fiamme. L’allarme è scattato inizialmente a Lotzorai, dove il fuoco ha divorato una struttura ricettiva sulla spiaggia di Riva Bianca. Il locale era in fase di preparazione per l’imminente stagione turistica ed è andato completamente distrutto. Il personale del distaccamento di Tortolì ha gestito l’emergenza, concentrandosi prima di tutto sul rendere sicura la zona dell’incendio. Solo successivamente sono state avviate le attività per comprendere cosa abbia generato il rogo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuorese sotto fuoco: tre roghi in una notte, sospetto dolo

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