Pesaro incendio vicino alla stazione | treni con ritardi fino ad un' ora e mezza sulla linea Adriatica Rogo sospetto indaga la Scientifica

Un incendio vicino ai binari della stazione di Pesaro ha causato rallentamenti sui treni della linea Adriatica. I treni arrivano e partono con ritardi fino a un’ora e mezza. La Scientifica sta indagando sul sospetto che si tratti di un rogo doloso. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

PESARO -- Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. E' il motivo per cui è ancora in corso un intervento dei vigili del fuoco e la circolazione ferroviaria è stata sospesa a Pesaro dalle 5.20 e risulta ora fortemente rallentata nel tratto interessato. I treni Alta Velocità e Regionali, informa Trenitalia, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Mentre per i treni Regionali limitazioni di percorso e qualche cancellazione. Le indagini Sono in corso i controlli della polizia e del personale della Scientifica, con varia strumentazione, vicino ai binari della stazione di Pesaro dove stamattina si è innescato un incendio, per cause ancora in fase di accertamento, in un pozzetto dove ci sono anche cavi elettrici. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, incendio vicino alla stazione: treni con ritardi fino ad un'ora e mezza sulla linea Adriatica. Rogo sospetto, indaga la Scientifica Approfondimenti su Pesaro Stazione Fiamme e fumo da un tombino vicino la stazione di Pesaro, disagi e treni in tilt: ritardi fino a 90 minuti Questa mattina a Pesaro un incendio si è sviluppato vicino a un tombino nei pressi della stazione. Guasto sulla linea Roma-Napoli, treni con ritardi fino a un’ora Questa mattina si sono verificati ritardi fino a un'ora sui treni della linea alta velocità Roma-Napoli, a causa di un inconveniente tecnico che ha interessato la tratta. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Vigili del fuoco in azione nei pressi della stazione di Pesaro dove un incendio è divampato questa mattina vicino a un tombino Traffico ferroviario in tilt con ritardi dei treni fino a 90 minuti facebook Incendio vicino alla stazione di Pesaro, disagi e ritardi per i treni. Ritardi fino a 90 minuti per treni ad alta velocità. Fiamme spente dai vigili del fuoco #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.