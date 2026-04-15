Daniil Medvedev ha subito una pesante sconfitta al Monte Carlo Masters, evento che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. Dopo la partita, l’atleta ha mostrato una reazione che ha suscitato commenti da parte di diversi osservatori, tra cui un ex tennista noto per le sue analisi. La sconfitta ha rappresentato un momento difficile per il giocatore, che si è confrontato con le conseguenze di un risultato che molti giudicano imbarazzante.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Durante il Monte Carlo Masters, Daniil Medvedev ha subito una delle peggiori sconfitte della sua carriera, perdendo contro Matteo Berrettini con un punteggio di 6-0, 6-0. Questa è stata la prima volta in assoluto che il tennista russo ha subito un doppio “bagel”, una terminologia usata nel tennis per descrivere una sconfitta senza punti vinti in un set. La prestazione di Medvedev è stata scioccante: ha totalizzato solo 17 punti nell’intera gara, un dato che mette in evidenza una giornata davvero negativa sul campo Rainier III.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roddick commenta la reazione di Medvedev dopo la dura sconfitta a Monte Carlo.

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