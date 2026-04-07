Berrettini-Medvedev a Monte Carlo quando gioca | orario e dove vedere la partita in TV e streaming
Nel torneo di Monte Carlo, Berrettini sfiderà Medvedev nel terzo turno. La partita è programmata per un orario specifico e sarà possibile seguirla sia in diretta televisiva che in streaming. Le due racchette si incontrano in un match che attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis, con precedenti non recenti tra i due giocatori. La sfida si svolgerà in un contesto di grande interesse per il torneo sul litorale monegasco.
Berrettini affronta Medvedev nel terzo turno del torneo di Monte Carlo: orario, diretta TV e precedenti del match. In campo anche Musetti e Cobolli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sinner-Medvedev, orario finale Indian Wells: quando gioca, dove vederla (anche in chiaro) in tv e streaming
Leggi anche: Sinner, quando gioca contro Djokovic? Orario e dove vedere (tv e streaming) la semifinale degli Australian Open
Temi più discussi: Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Medvedev, brutto rapporto con la terra: Non mi piace, non so come ho vinto a Roma; Atp Monte-Carlo: esordio soft per Sinner, poi Zverev o Medvedev; Segui tutti gli aggiornamenti del tennis mondiale.
Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato contro ... oasport.it
Berrettini-Medvedev, secondo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl romano, in main draw grazie ad una wild card, ha beneficiato all'esordio del ritiro dopo appena quattro game di Roberto Bautista Agut ... corrieredellosport.it
Ufficiale il programma della giornata di domani a Monte-Carlo: vediamo gli incontri degli italiani... Si inizia alle 11 con Medvedev-Berrettini sul Court Rainier III. Come quarto match, sempre sul campo principale, ci sarà Lorenzo Musetti contro il giocator x.com
Scontro epico al secondo turno a Monte Carlo tra Matteo Berrettini (ATP 90) e Daniil Medvedev (ATP 10)! FORZAA Matteo, 59 milioni di italiani sono con te - facebook.com facebook