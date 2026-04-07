Berrettini-Medvedev a Monte Carlo quando gioca | orario e dove vedere la partita in TV e streaming

Nel torneo di Monte Carlo, Berrettini sfiderà Medvedev nel terzo turno. La partita è programmata per un orario specifico e sarà possibile seguirla sia in diretta televisiva che in streaming. Le due racchette si incontrano in un match che attirerà l’attenzione degli appassionati di tennis, con precedenti non recenti tra i due giocatori. La sfida si svolgerà in un contesto di grande interesse per il torneo sul litorale monegasco.