Dopo la sconfitta del Liverpool contro il Bournemouth, l’allenatore Arne Slot ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Tra i temi trattati, l’uscita di Andy Robertson, l’ingaggio di un nuovo difensore e il gol segnato in dieci uomini. Di seguito trovate la sintesi delle sue parole, che riflettono la situazione attuale della squadra e le prospettive future.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Liverpool Arne Slot ha parlato alla stampa dopo la sconfitta per 3-2 dei Reds per mano del Bournemouth. Dopo essere andato sotto 2-0 all’inizio del primo tempo, il Liverpool è tornato sul 2-2 con i gol di Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai, prima di un pugno di ferro al 95?, quando Amine Adli del Bournemouth ha segnato praticamente con l’ultimo calcio della partita. Slot era visibilmente frustrato nella sua conferenza stampa post partita, poiché ha affrontato diversi punti di discussione del gioco. Potrebbe piacerti Tutto ciò che il tecnico del Liverpool Arne Slot ha detto dopo la sconfitta contro il Bournemouth. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

L'uscita di Andy Robertson, l'ingaggio di un nuovo difensore e il gol in 10 uomini: tutto ciò che l'allenatore del Liverpool Arne Slot ha detto alla stampa dopo la sconfitta contro il Bournemouth

