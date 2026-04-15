Roberto Vecchioni pronto a cantare per Agrigento | Non state soli vivete il mondo insieme agli altri

Il cantautore torna in città con un concerto previsto per il 2 maggio al Palaforum Giuseppe Bellavia. L’evento fa parte del tour intitolato “Tra il silenzio e il tuono”, che negli ultimi mesi ha riscosso attenzione. L’artista invita il pubblico a vivere il mondo con uno sguardo diverso, sottolineando il messaggio di condivisione e di vicinanza. La serata si prospetta come un momento di musica e riflessione.