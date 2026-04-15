Roberto Vecchioni pronto a cantare per Agrigento | Non state soli vivete il mondo insieme agli altri
Il cantautore torna in città con un concerto previsto per il 2 maggio al Palaforum Giuseppe Bellavia. L’evento fa parte del tour intitolato “Tra il silenzio e il tuono”, che negli ultimi mesi ha riscosso attenzione. L’artista invita il pubblico a vivere il mondo con uno sguardo diverso, sottolineando il messaggio di condivisione e di vicinanza. La serata si prospetta come un momento di musica e riflessione.
Non sarà soltanto un concerto ma un invito a guardare il mondo con occhi diversi. Roberto Vecchioni torna ad Agrigento il 2 maggio al Palaforum Giuseppe Bellavia portando sul palco “Tra il silenzio e il tuono – Tour”, uno spettacolo che negli ultimi mesi ha assunto sempre più i contorni di un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Tappa del “Tra il silenzio e il tuono Tour” di Roberto Vecchioni al Teatro Lyrick di Assisi mercoledì 15 aprile alle 21, nell’ambito della stagione Tourné. Un appuntamento realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi. Maggiori dettagli al seguente link: - facebook.com facebook