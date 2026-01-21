Dopo la perdita del loro figlio Arrigo, Roberto Vecchioni e Daria Colombo hanno deciso di trasformare il dolore in un gesto di solidarietà. Con questa scelta, vogliono sostenere le famiglie che affrontano lo stigma della malattia mentale, offrendo supporto e speranza. La loro esperienza ha portato alla creazione di un progetto che mira a ridurre l’isolamento e a diffondere maggiore consapevolezza, dimostrando come il dolore possa diventare un’opportunità di aiuto.

C ’è un momento in cui il dolore smette di essere solo privato e diventa una scelta. Roberto Vecchioni e sua moglie Daria Colombo quel momento l’hanno vissuto quando hanno deciso di trasformare la perdita più devastante che possa capitare a dei genitori in qualcosa che potesse aiutare altri. Arrigo, il loro figlio, dopo aver combattuto per anni contro la malattia mentale, è morto suicida. A due anni di distanza da quella tragedia, a Milano a Palazzo Marino insieme al sindaco Sala, è stata presentata la Fondazione Vecchioni, una presentazione poco istituzionale, ma il momento in cui due genitori hanno scelto di mettere il loro strazio al servizio di chi sta vivendo lo stesso inferno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo aver perso il figlio Arrigo, Roberto Vecchioni e Daria Colombo hanno scelto di trasformare il loro strazio in un progetto per far sentire meno sole le famiglie che affrontano lo stigma della malattia mentale completamente da soli

Roberto Vecchioni e Daria Colombo ricordano il figlio Arrigo: “Un poeta innamorato della vita, non siamo riusciti a capirlo”Roberto Vecchioni e Daria Colombo ricordano il figlio Arrigo, scomparso.

Nasce Fondazione Vecchioni, contro lo stigma della malattia mentale. Il cantautore: “Dedicata a nostro figlio”La Fondazione Vecchioni nasce con l’obiettivo di contrastare lo stigma legato alla malattia mentale e offrire sostegno alle famiglie coinvolte.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Verstappen: Ho più tifosi dopo aver perso il titolo, nel futuro sogno la Le Mans, ma correrò le gare endurance solo se sarò competitivo; La storia di Robyn: dopo aver perso la madre per rabbia va in Africa a vaccinare i cani; La star dell’adolescenza Stephen Graham rivela di aver perso il Golden Globe poche ore dopo la storica vittoria; Calciomercato, Roma punta su Vaz dopo aver perso Raspadori. La Lazio saluta Castellanos e Guendouzi.

Verstappen: Ho più tifosi dopo aver perso il titolo, nel futuro sogno la Le Mans, ma correrò le gare endurance solo se sarò competitivoMax Verstappen racconta l'esperienza della scorsa stagione, chiusa al secondo posto dopo 4 anni di dominio assoluto, e mantiene vivi i sogni nell'endurance ... eurosport.it

Gaston si ritira dopo aver perso i primi due set, Sinner avanti a MelbourneMELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione che lo ha visto vincitore nelle ultime due edizioni. L’azzurro era avanti 6-2 ... msn.com

L’ignaro cittadino montorese, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato la donna concordava l’acquisto del motore saldando l’intera cifra pattuita con un bonifico di circa 1.000,00 euro. facebook

#McTominay: “Inaccettabile non aver vinto questa partita. Dovevamo chiuderla dopo l’1-0” x.com