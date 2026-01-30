Roberto Vecchioni in concerto al Teatro Metropolitan

Roberto Vecchioni ha fatto tappa al Teatro Metropolitan per un concerto. Dopo aver partecipato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha duettato con Alfa e portato “Sogna ragazzo sogna”, ora il cantautore torna a esibirsi dal vivo. La canzone, uscita in una versione aggiornata, è già certificata Disco d’Oro e disponibile sulle piattaforme digitali. La serata ha attirato molti fan che aspettavano di rivederlo sul palco.

Dopo il successo della partecipazione alla 74a edizione del Festival di Sanremo nella serata delle cover in duetto con Alfa con il brano “Sogna ragazzo sogna”, disponibile sulle piattaforme digitali nella nuova versione per Artist First e DM Produzioni e certificato Disco d’Oro, Roberto Vecchioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Approfondimenti su Roberto Vecchioni Brunori SAS in concerto al Teatro Metropolitan Angelina Mango in concerto al Teatro Metropolitan Il 16 ottobre Angelina Mango ha sorpreso tutti pubblicando a sorpresa il suo nuovo album, intitolato “caramé”. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roberto Vecchioni Argomenti discussi: Roberto Vecchioni presenta Tra il silenzio e il tuono; Roberto Vecchioni lancia la Fondazione per il figlio Arrigo: contro lo stigma della salute mentale; Prof Vecchioni e le partite a carte con gli studenti, l'aneddoto; Roberto Vecchioni e la morte del figlio: Il tempo passa, il dolore rimane. Firenze, arriva Roberto Vecchioni in concerto al Musart FestivalFirenze, 22 luglio 2025 - Già protagonista di un concerto straordinario nella scorsa edizione, Roberto Vecchioni torna al Musart Festival di Firenze. Mercoledì 23 luglio il professore della musica ... lanazione.it Roberto Vecchioni, tra silenzio e tuono: il concertoRoberto Vecchioni inaugura le serate dedicate alla musica dal vivo organizzate dal Comune di Carrara in piazza Matteotti. Martedì alle 21.30 Roberto Vecchioni porta sul palco il suo ‘Tra il silenzio e ... lanazione.it Il figlio del cantautore Roberto Vecchioni, Arrigo, è morto suicida nel 2023, e a lui, che il padre definisce "poeta straordinario" è dedicata la Fondazione nata per combattere lo stigma delle malattie mentali - facebook.com facebook Info e Preorder einaudi.it/catalogo-libri… @Einaudieditore #scrivereilcielo #robertovecchioni x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.