Giorno della Memoria le scuole a teatro con il monologo La parola e l' uragano di Roberto Mercadini

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, gli studenti dell’Istituto “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone parteciperanno a una rappresentazione teatrale del monologo “La parola e l’uragano” di Roberto Mercadini presso il Cinema Teatro Moderno. Questa iniziativa mira a riflettere sulle persecuzioni e a ricordare le vittime dell’Olocausto, promuovendo una maggiore consapevolezza storica e civile tra i giovani.

Martedì 27 gennaio, Giorno della Memoria, istituito nell'anniversario dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz in ricordo delle persecuzioni del popolo ebraico, gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore "Marie Curie" di Savignano sul Rubicone sono invitati al Cinema Teatro Moderno.

