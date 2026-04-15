Roberto Bolle sul Lago di Como gita in Maserati all' Alpe di Colonno

Sul Lago di Como, un noto ballerino si è spostato in Maserati per raggiungere l’Alpe di Colonno. La giornata è stata dedicata a godere dei paesaggi che il territorio offre, con viste che si rinnovano ogni volta. La primavera ha regalato nuove prospettive e scenari suggestivi, rendendo la giornata ancora più speciale. La visita si è svolta in un clima di tranquillità, tra panorami che affascinano ogni volta.

Panorami mozzafiato ai quali non ci si abitua mai. L'incanto della primavera offre poi in questa stagione nuove magiche visioni. Alle quali non ha resistiti nemmeno una star internazionale della danza classica come Roberto Bolle, che nei giorni scorsi ha postato su Instagram alcuni scatti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: "Arona... Che bolle": un week end di degustazioni sul Lago Maggiore Lago di Como: la gita panoramica tra borghi segreti con la vista infinita dalla Croce dell’UomoC’è un itinerario sopra Cernobbio che unisce natura, storia e panorami spettacolari: una passeggiata che parte dal lago e sale fino alla suggestiva... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Verona, nel 2027 il ritorno della danza in Arena con Romeo e Giulietta di Prokovief. A Roberto Bolle la laurea honoris causa all’Università di FirenzeFirenze, 27 ottobre 2025 – Firenze rende omaggio al talento, alla bellezza e alla forza comunicativa della danza. Martedì 28 ottobre l’Università di Firenze conferirà la laurea magistrale honoris ... lanazione.it Roberto Bolle incontra gli studenti della Cattolica: La danza ti connette con l’assolutoL’étoile ha presentato DanceTalk, l’evento che lo ha visto protagonista, giovedì 22 maggio, nell’Aula Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Un’iniziativa compresa nell’ambito di ... tg24.sky.it