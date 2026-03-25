Un itinerario sopra Cernobbio permette di scoprire borghi nascosti, immersi nella natura, e di ammirare viste panoramiche che spaziano sul Lago di Como. La passeggiata si svolge partendo dal livello del lago e si sviluppa fino alla Croce dell’Uomo, un punto di osservazione che offre una prospettiva unica sulla zona circostante. Il percorso combina elementi storici e paesaggistici lungo il suo tragitto.

C’è un itinerario sopra Cernobbio che unisce natura, storia e panorami spettacolari: una passeggiata che parte dal lago e sale fino alla suggestiva Croce dell’Uomo, uno dei punti panoramici più sorprendenti dell’intera zona. Una croce in legno che domina il lago, un sentiero tra boschi e scorci panoramici, e una vista che ripaga ogni passo: la Croce dell’Uomo, sopra Cernobbio, è una delle gite più semplici e scenografiche da fare sul Lago di Como. Cernobbio, elegante località turistica sulla sponda occidentale del Lago di Como, è il punto di partenza. Qui si trova anche la celebre Villa d’Este, oggi hotel di lusso e sede del prestigioso Forum Ambrosetti, che ogni anno richiama leader della politica e dell’economia mondiale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Lago di Como: la gita panoramica tra borghi segreti con la vista infinita dalla Croce dell’Uomo

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