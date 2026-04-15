Robbie Williams risponde alle critiche di un podcaster | Sei un vero bullo mostri una crudeltà che non si riconosce

Robbie Williams ha commentato le recenti critiche di un podcaster, che lo aveva accusato di essere un intrattenitore da villaggi turistici e di aver truffato il pubblico. La popstar britannica ha risposto definendo il podcaster un vero bullo, accusandolo di mostrare una crudeltà ingiustificata. La discussione tra i due ha attirato l’attenzione sui social e sui media, con scambi di affermazioni a distanza.

Robbie Williams ha risposto a tono ad un podcaster che ha attaccato la popstar britannica definendolo un intrattenitore da villaggi turistici oltre che truffatore. In una delle puntate del podcast World Cup Of. il cantante è stato sommerso dalle critiche dei due conduttori legate al suo percorso professionale. In un video pubblicato su Instagram, si vedono i due conduttori ripercorrere la carriera della voce di Angels, che aveva raggiunto il successo nei primi anni Novanta con i Take That, per poi dedicarsi alla carriera solista. “È solo un fo****o Redcoat che ha fatto la fila per far parte della band di Gary Barlow ed è stato fortunato,” indicando con il termine “ Redcoat” gli animatori della località turistica britannica di Butlins.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams risponde alle critiche di un podcaster: “Sei un vero bullo, mostri una crudeltà che non si riconosce” Notizie correlate “Come sei ingrassata”, Jenny Guardiano risponde alle critiche: “Non sapete la guerra che combatte una persona”L'ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio sui social dopo i continui attacchi al suo aspetto fisico: "Mi sono lasciata condizionare,... Il gesto nostalgico di Robbie Williams finisce in un fail: la fan degli anni ’90 non risponde ma il web si infiammaRobbie Williams ha provato a realizzare un piccolo sogno nostalgico: chiamare una fan che, negli anni ’90, gli aveva lasciato il numero di telefono...