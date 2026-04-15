Robbie Williams risponde alle critiche di un podcaster | Sei un vero bullo mostri una crudeltà che non si riconosce

Da metropolitanmagazine.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Robbie Williams ha commentato le recenti critiche di un podcaster, che lo aveva accusato di essere un intrattenitore da villaggi turistici e di aver truffato il pubblico. La popstar britannica ha risposto definendo il podcaster un vero bullo, accusandolo di mostrare una crudeltà ingiustificata. La discussione tra i due ha attirato l’attenzione sui social e sui media, con scambi di affermazioni a distanza.

Robbie Williams ha risposto a tono ad un podcaster che ha attaccato la popstar britannica definendolo un intrattenitore da villaggi turistici oltre che truffatore. In una delle puntate del podcast World Cup Of. il cantante è stato sommerso dalle critiche dei due conduttori legate al suo percorso professionale. In un video pubblicato su Instagram, si vedono i due conduttori ripercorrere la carriera della voce di Angels, che aveva raggiunto il successo nei primi anni Novanta con i Take That, per poi dedicarsi alla carriera solista. “È solo un fo****o Redcoat che ha fatto la fila per far parte della band di Gary Barlow ed è stato fortunato,” indicando con il termine “ Redcoat” gli animatori della località turistica britannica di Butlins.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams risponde alle critiche di un podcaster: “Sei un vero bullo, mostri una crudeltà che non si riconosce”

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