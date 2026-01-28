Come sei ingrassata Jenny Guardiano risponde alle critiche | Non sapete la guerra che combatte una persona

Jenny Guardiano si difende dopo le critiche arrivate sui social. L’ex protagonista di Temptation Island afferma di aver subito attacchi sul suo aspetto e spiega di aver lasciato che le parole influenzassero il suo stato d’animo. “Non sapete la guerra che combatte una persona”, dice, sottolineando che nessuno ha il diritto di giudicare il corpo degli altri senza conoscerne la storia.

L'ex protagonista di Temptation Island rompe il silenzio sui social dopo i continui attacchi al suo aspetto fisico: "Mi sono lasciata condizionare, ma nessuno ha il diritto di giudicare il corpo degli altri".🔗 Leggi su Fanpage.it

