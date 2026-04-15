Rivoluzione sui bus nuovi dispositivi per il pagamento elettronico

È iniziata la fase di installazione di dispositivi di pagamento contactless sui bus urbani gestiti dalla società di trasporto pubblico nella regione. Questa iniziativa riguarda la città di Udine, dove i nuovi apparecchi saranno progressivamente adottati su tutta la flotta di veicoli. L'obiettivo è facilitare le operazioni di pagamento per gli utenti, eliminando l'uso di biglietti cartacei e rendendo più immediato l'acquisto dei titoli di viaggio.

È cominciata una nuova era per chi prende il bus. Arriva Udine, la società che gestisce il trasporto pubblico nella nostra regione, ha avviato la prima fase di installazione dei nuovi dispositivi contactless a bordo dei bus urbani, che progressivamente saranno presenti su tutta la flotta di Udine.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Da lunedì nuovi cantieri in piazza Moro. Rivoluzione per i bus Amtab: cambiano capolinea e percorsiI lavori a cura di Rfi, finanziati per circa 5 milioni di euro con fondi del Pnrr e avviati ad aprile 2025, hanno visto, fino a ora, il completamento... Leggi anche: Sui bus arrivano i rinforzi. Al volante 7 nuovi autisti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rivoluzione bus a Livorno: flotta al 70% nuova ed età dimezzata in pochi anni; Rivoluzione bus a Livorno: entro il 2026 rinnovato il 70% della flotta; Riqualificazione piazza Moro, da giovedì la rivoluzione dei capolinea Amtab: tutte le variazioni; Bus, sarà rivoluzione: le fermate del trasporto extraurbano di Busitalia ai capolinea del tram. Il faro della Procura sulla rivoluzione green di Amt: Ritardi e sprechi sui nuovi busGenova – Ora nel mirino dei pubblici ministeri che indagano sulla voragine nei conti di Amt finisce anche la svolta green dell’azienda. Quella che mirava a rivoluzionare il sistema di trasporto ... ilsecoloxix.it Rivoluzione viabilità in estate. Le future rotte Bellariva-Gavinana. Pecori Giraldi, 50 nuovi parcheggiCollegamenti tra i due rioni, cosa cambia con i nuovi flussi lungo l’asse Villamagna-Colombo. Intanto sul lungarno dove un tempo c’era lo scambiatore dei bus turistici arrivano gli stalli di sosta. msn.com Nicolas Maupas protagonista di "ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE" dal domani 16 aprile 2026 al cinema. photo credit_ ufficio stampa 01Distribution Fiume, 1919. Intrighi politici, amori impossibili e vendette private si intrecciano sullo sfondo della rivoluzion - facebook.com facebook . @acmilan, rivoluzione #Allegri: quattro colpi "alla #Modric" e assalto a #Goretzka. Ma c’è un ostacolo Inter - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com