A Concorezzo, l’amministrazione comunale ha avviato un progetto di rinnovamento degli sportelli, annunciando un investimento nelle risorse umane. L’intervento è partito con interventi all’interno del municipio, coinvolgendo il personale in un processo di miglioramento delle procedure e dei servizi offerti ai cittadini. La scelta di puntare sulle persone rappresenta il primo passo di un piano più ampio di riorganizzazione degli uffici pubblici.

A Concorezzo l’amministrazione cambia passo e lo fa partendo dalle persone. È iniziato in municipio un percorso formativo dedicato a comunicazione, team coaching e management, con un obiettivo chiaro: rendere gli sportelli comunali sempre più efficienti, accoglienti e capaci di rispondere ai bisogni della gente. Il corso, articolato in cinque incontri, coinvolge 30 dipendenti in arrivo anche da Lesmo e Arcore. Un progetto condiviso che vede la città nel ruolo di capofila e che punta a rafforzare competenze spesso decisive quanto quelle tecniche: la capacità di gestire relazioni e lavorare in squadra. Al centro dell’iniziativa ci sono gli operatori degli sportelli, il “front office” della macchina burocratica, chiamata ogni giorno a confrontarsi con richieste, problemi e aspettative dei cittadini.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rivoluzione agli sportelli: "Investiamo nelle persone"

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