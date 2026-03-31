A Parma, il progetto Digitale Facile ha assistito più di 9.600 persone attraverso gli sportelli dedicati. Rispetto all’obiettivo nazionale, il numero di utenti supportati supera del 13,5% i risultati previsti. Il progetto si avvicina alla conclusione con un bilancio che evidenzia un buon livello di coinvolgimento e servizi offerti alla cittadinanza.

Con oltre 9.600 persone supportate e un risultato che supera del 13,5% l’obiettivo nazionale previsto, il progetto Parma Digitale + si avvia alla conclusione con un bilancio positivo. La rete dei Punti Digitale Facile, attiva in città negli ultimi due anni, ha garantito assistenza personalizzata e percorsi formativi gratuiti, contribuendo in modo concreto a favorire l’inclusione digitale. I risultati sono stati presentati questa mattina in una conferenza stampa al DUC dall’assessora alla Transizione Digitale Caterina Bonetti e dal Presidente di Ancescao Parma, Benedetto D’Accardi. La maggior parte delle attività ha riguardato interventi individuali, che hanno rappresentato l’86,9% delle prestazioni, mentre la formazione in presenza è stata richiesta nel 6,5% dei casi e la facilitazione in gruppo nel 5,7%. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Digitale Facile: a Parma oltre 9.600 persone supportate dagli sportelli

Articoli correlati

Iscrizioni scolastiche, in aiuto alle famiglie gli sportelli “Digitale facile”Per supportare i cittadini nella compilazione delle domande di iscrizione alle scuole per l’anno scolastico 2026 / 2027 attraverso la piattaforma...

Al mercato coperto il Punto digitale facile riferimento per oltre 1.500 cittadiniDevi cambiare la password dello Spid, accedere ai servizi online, richiedere un cambio di residenza o pagare il bollo auto e non sai come farlo...

Altri aggiornamenti su Digitale Facile

Superare divario digitale: proseguono le attività del Punto digitale facile a San GiulianoSan Giuliano Terme, 28 maggio 2025 – Proseguono le attività del Punto digitale facile presso il comune di San Giuliano Terme, con un nuovo calendario di corsi e seminari per aiutare le persone che ... lanazione.it

Abruzzo Progetti: attivo punto Digitale Facile a NavelliÈ attivo nella sede del Comune di Navelli (L'Aquila) un nuovo Punto Digitale Facile, parte integrante della Rete di Facilitazione Digitale della Regione Abruzzo, promossa da Abruzzo Progetti S.p.A., ... ansa.it