Rivoluzione Red Bull | nasce DM01 il primo motore costruito in casa

Red Bull ha annunciato la produzione del nuovo motore DM01, il primo completamente sviluppato internamente. Questa novità segna un passo importante per la casa automobilistica, che amplia le proprie competenze nel settore motoristico. Con la realizzazione di power unit proprie, Red Bull mira a rafforzare la competitività e a ottenere risultati immediati nelle competizioni.

Non più solo monoposto, la scuderia austriaca ora costruisce anche motori. E DM01, la power unit che porta le iniziali in onore del fondatore della casa produttrice della bevanda energetica Dietrich Mateschitz, è una vera scommessa. Realizzata dal reparto Powertrains di Keynes e in collaborazione con il quartier generale Ford di Detroit, nasce con un obiettivo: vincere il titolo. Subito. È una delle grandi scommesse della nuova stagione di Formula 1. Non parliamo della sfida di Isack Hadjar al mostro Verstappen. E neppure del debutto del giovane Arvid Lindblad, considerato da Helmut Marko un piccolo Max. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

