Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha espresso parole dure sul referendum, definendo gli aventi diritto

Alcune dichiarazioni del procuratore di Napoli Nicola Gratteri sul referendum hanno causato indignazione da parte dei sostenitori del “sì” al referendum sulla riforma del Csm. Il procuratore ha detto che voteranno per il no “imputati e indagati”, mentre per il sì voterà “la gente per bene”. Gratteri ha anche espresso preoccupazioni sui poteri che i Pm avranno a seguito della riforma. Le dichiarazioni di Gratteri sul referendum Le preoccupazioni di Gratteri La reazione di Salvini e dei sostenitori del "sì" Le dichiarazioni di Gratteri sul referendum Durante una video intervista al Corriere della Calabria, il procuratore di Napoli e testimonial per il “no” al referendum sulla riforma del Csm Nicola Gratteri ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno causato la reazione del comitato del “sì”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nicola Gratteri e il sì al referendum da "indagati e imputati", politica in rivolta per le "parole gravissime"

Approfondimenti su Nicola Gratteri

Il procuratore Gratteri torna a puntare il dito contro chi sostiene il Sì al referendum.

Il pubblico ha ascoltato con attenzione le ultime dichiarazioni di Nicola Gratteri, che ha lanciato una frase forte sul prossimo referendum.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Intervento di Nicola Gratteri su Giustizia e sul px Referendum sulla separazione delle carriere

Ultime notizie su Nicola Gratteri

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchi; Gratteri sul referendum giustizia: Questa riforma favorisce gli imputati ricchi; Nicola Gratteri e il referendum sulla giustizia: Con il sì favoriti ricchi e potenti; Gratteri cambia idea sul sorteggio dei magistrati: Non è vero, questa è una truffa.

Bufera politica sulle parole di Nicola Gratteri sul referendum. Cosa ha detto e chi lo ha criticatoLe parole sul referendum del procuratore di Napoli Gratteri incendiano il confronto sul referendum sulla giustizia. tg.la7.it

Nicola Gratteri e il sì al referendum da indagati e imputati, politica in rivolta per le parole gravissimeIl procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha rilasciato alcune dichiarazioni sul referendum che hanno fatto infuriare i sostenitori della riforma ... virgilio.it

Da una parte ci sono “le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria”. Loro, per Nicola Gratteri, voteranno “no” al referendum sulla Giustizia. Dall’altra parte, “voteranno per il ‘sì’ gli indagati, gli imputati, - facebook.com facebook

Sono una persona perbene, non sono massone, non sono indagato e non sono imputato, non faccio parte di alcun centro di potere. E voterò convintamente SÌ al referendum sulla riforma della giustizia. Le parole del procuratore Nicola Gratteri sono un attacco x.com