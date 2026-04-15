Nella giornata di ieri è stato annunciato che Britney Spears ha deciso di entrare volontariamente in una comunità di recupero. Fonti vicine riferiscono che il suo ingresso sia stato sostenuto dai due figli, senza specificare i motivi che l’hanno portata a questa scelta. La cantante avrebbe preso questa decisione in modo autonomo, senza indicazioni ufficiali riguardo alle cause che l’hanno portata a intraprendere il percorso di riabilitazione.

Nella giornata di ieri è arrivato l’annuncio secondo il quale Britney Spears sarebbe entrata volontariamente in una comunità di recupero, iniziano ad inseguirsi i primi rumours sui motivi che avrebbero portato la popstar ad intraprendere il percorso, supportata dai due figli. Sean Preston e Jayden James, avuti dall’ex marito Kevin Federline, con i quali i rapporti sono stati turbolenti dalla separazione dei due genitori, avrebbero sepolto l’ascia di guerra nei confronti della madre, che sta ad attraversando un momento delicato. Secondo quanto riportato da una fonte anonima a People, la popstar si è trovata a dover scegliere il rehab con il ricovero nella struttura, a distanza di un mese dal suo arresto per guida in stato di ebbrezza.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rivelazione su Britney Spears: “È stato fondamentale il ruolo dei figli per l’inizio del suo rehab”

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