britney spears in rehab per disintossicarsi

Secondo fonti di stampa, la cantante si sarebbe trasferita in una struttura specializzata per affrontare un percorso di disintossicazione da droga e alcol. La decisione sarebbe arrivata dopo un recente arresto avvenuto circa un mese fa. La notizia è stata diffusa da un sito di informazione e riguarda l’eventuale ingresso in una clinica di riabilitazione. Nessun dettaglio ufficiale è stato ancora confermato dalla sua rappresentanza.

Secondo Tmz Britney Spears si sarebbe rinchiusa in una clinica per disintossicarsi da droga e alcol, ciò a seguito anche dell'arresto di un mese fa SecondoTmz,Britney Speai recava spesso in Messico proprio per rifornirsi diAdderalle a ciò si sarebbe aggiunta una gravedipendenza da alcolche l’avrebbe portata all’arresto per guida in stato di ebbrezza un mese fa. Una fonte ha fatto sapere al tabloid che è entrata in clinica pochi giorni fa. “Si rende conto di aver toccato il fondo”, scriveTmzche fa sapere cheSpears avrebbe ascoltato il consiglio di vari amiciche da tempo la invitavano a farsi ricoverare. Tmzrivela, però, che questa potrebbe essere anche una strategia perBritney Spearsperché tra un mese dovrà presentarsi davanti ad un giudice per l’udienza che riguarda il suo arresto per guida in stato di ebbrezza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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