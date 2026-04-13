Britney Spears in rehab per abuso di alcol e farmaci

Britney Spears è stata ricoverata in una struttura di riabilitazione, secondo quanto comunicato da un suo portavoce. La cantante avrebbe deciso di affrontare un percorso di trattamento a causa di problemi legati all’uso di alcol e farmaci. La notizia è stata diffusa ufficialmente pochi giorni dopo che si sono susseguite voci su un possibile peggioramento delle sue condizioni di salute. La sua famiglia e i collaboratori sono stati informati della decisione.

Britney Spears è entrata in rehab. Un rappresentante della cantante ha confermato la notizia, che era traplata dai tabloid, spiegando che ha cominciato volontariamente un percorso di riabilitazione, spinta e appoggiata dalla famiglia, soprattutto dai figli, dopo l’arresto di un mese fa, in cui si era accorta di aver raggiunto un punto di non ritorno. “Si è resa conto di aver toccato il fondo”, ha dichiarato la fonte a TMZ a proposito della decisione della pop star vincitrice di un Grammy di chiedere aiuto. Britney ha avuto per anni problemi con sostanze come l’alcol e l’Adderall, un farmaco per il trattamento dell’ADHD. La sua decisione di iniziare un percorso di cura arriva circa un mese dopo il suo arresto per guida in stato di ebbrezza nella contea di Ventura, in California, avvenuto il 4 marzo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Britney Spears in rehab per abuso di alcol e farmaci Leggi anche: Britney Spears in clinica per disintossicarsi da alcol e droghe: “Ha toccato il fondo” Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezzaNuovi guai, in una fase già di per sé piuttosto delicata della sua carriera, per Britney Spears.