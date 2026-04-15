Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni fa

Il corpo di un uomo di 27 anni è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni dalla sua scomparsa. La scomparsa era stata denunciata a Mezzago, in provincia di Monza e della Brianza. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. La sua scomparsa e il ritrovamento sono stati comunicati ufficialmente dalle forze dell’ordine.

Il corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a Mezzago (Monza e Brianza).🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio LocatelliIl 27enne Fabio Locatelli risulta scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) dallo scorso 10 aprile. Fabio Locatelli è scomparso da Mezzago, continuano le rierche del 27enne briazoloMezzago (Monza e Brianza) – Proseguono senza sosta le ricerche di Fabio Locatelli, il 27enne di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, scomparso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ritrovato senza vita Fabio Locatelli, il 27enne scomparso da giorni in Brianza; Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio Locatelli; Fabio Locatelli è scomparso da Mezzago continuano le rierche del 27enne briazolo. Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni faIl corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a Mezzago ... fanpage.it Ragazzo di 27 anni scomparso da 5 giorni da Mezzago in Brianza: si cerca Fabio LocatelliIl 27enne Fabio Locatelli risulta scomparso da Mezzago (Monza e Brianza) dallo scorso 10 aprile. La famiglia ha diffuso un appello online per cercarla con l’aiuto dell’Associazione Penelope della ... fanpage.it Si chiama Fabio Locatelli il ragazzo di 27 anni che risulta scomparso dallo scorso 10 aprile Al momento della scomparsa, il ragazzo non aveva con sé il cellulare, soldi e documenti e potrebbe essere in difficoltà facebook