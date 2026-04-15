Ritrovato morto il 27enne Fabio Locatelli scomparso da Mezzago in Brianza 5 giorni fa

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo di un uomo di 27 anni è stato trovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni dalla sua scomparsa. La scomparsa era stata denunciata a Mezzago, in provincia di Monza e della Brianza. Le autorità stanno indagando sulle circostanze del decesso. La sua scomparsa e il ritrovamento sono stati comunicati ufficialmente dalle forze dell’ordine.

Il corpo del giovane è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, a cinque giorni di distanza dalla denuncia della sua scomparsa, avvenuta a Mezzago (Monza e Brianza).🔗 Leggi su Fanpage.it

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