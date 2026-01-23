La serata magica di Moreo | il tifoso interista che ha fatto doppietta a San Siro

La serata di Moreo a San Siro ha attirato l’attenzione dei tifosi interisti. Cresciuto in una zona vicina allo stadio, ha sempre sostenuto l'Inter, anche se il suo idolo era Kakà. La sua doppietta in una giornata speciale rappresenta un momento significativo, un esempio di passione autentica e appartenenza, che si intreccia con la storia di un tifoso cresciuto tra le mura di casa e il sogno di esultare al “Meazza”.

E pensare che da bambino tifava Inter, veniva scartato ai provini in maglia Milan e giocava come esterno a tutta fascia: chi ci crederebbe, oggi, guardando la partita di Stefano Moreo a San Siro contro i nerazzurri? Ventitré minuti, due gol e Pisa parzialmente padrone contro l’Inter. Un doppio colpo che aveva tramortito la squadra di Chivu prima del ribaltone in stile Pazza Inter: rigore trasformato da Zielinski, pareggio di Lautaro, 3-2 di Pio Esposito. Il primo centro di Moreo figlio di un clamoroso errore di Sommer, che di fatto ha servito all’attaccante pisano l'assist per sbloccare a porta vuota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La serata magica di Moreo: il tifoso interista che ha fatto doppietta a San Siro La serata magica di Moreo: il tifoso interista che stava per fare lo scherzetto a San SiroLa serata di Moreo si presenta come un momento speciale per i tifosi interisti. Inter Pisa LIVE 0-2: incredibile a San Siro, doppietta di MoreoAlle 20:45 a San Siro si disputa Inter Pisa, partita valida per la 22ª giornata di Serie A 202526. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: BM NBA TIME / Il recap della notte: gli Spurs rovinano la serata magica di Edwards, impresa Heat contro i Thunder - di Matteo Parma; La Cremonese ritrova Collu, arbitro nella serata magica della vittoria a San Siro sul Milan; Su RaiPlay Stefano De Martino nell'ultima apparizione in TV con il padre Enrico: la serata magica da riscoprire; I 100 anni del Teatro Herberia, una serata magica a Rubiera. VIDEO. La serata magica di Moreo: il tifoso interista che stava per fare lo scherzetto a San SiroCresciuto su un campo a un'ora di strada dal Meazza, simpatizzava per i nerazzurri, ma aveva Kakà come idolo. E in Inter-Pisa, con una doppietta in 23', ha messo i brividi a tutto il popolo interist ... msn.com La Cremonese ritrova Collu, arbitro nella serata magica della vittoria a San Siro sul MilanLa Cremonese scenderà in campo domenica 25 gennaio 2026 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo nella 22ª giornata di Serie A Enilive 2025-26: il direttore di gara designato è Giu ... sportgrigiorosso.it Festeggia San Valentino nel Ristorante del Vagabondo Resort con una Serata Magica e Romantica.. Nel nostro Splendido Ristorante vi aspetta una Cena speciale con Menù Dedicato ... Lasciatevi Incantare dall’Atmosfera e Brindate all’Amore... Per Inf - facebook.com facebook Grazie di cuore Una serata magica con @enricoruggeri, musica, emozioni e racconti che porterò sempre con me. Grazie a @RaiDue, @RaiPlay, a tutti i musicisti, alla produzione e a voi che mi avete seguita La puntata è su RaiPlay #GliOcchiDelMusicis x.com

