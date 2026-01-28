Furto di cellulari nell’aula del liceo Ritrovati col Gps

I genitori si sono mossi subito, collaborando con la polizia per trovare gli smartphone scomparsi. I telefoni sono stati ritrovati grazie al GPS, che ha permesso di risalire ai ladri. L’episodio ha creato tensione tra studenti e insegnanti, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per capire come siano stati rubati e chi ci sia dietro.

Mamme e papà, insieme agli agenti del Commissariato, sulle tracce degli smartphone rubati: almeno una quindicina, scomparsi ieri mattina da un’aula al pian terreno del liceo classico “Carducci“. Mentre gli studenti erano in palestra per l’ora di ginnastica, un paio di persone – secondo le testimonianze raccolte – si sarebbero introdotte nella classe rimasta vuota. Forse sfruttando una finestra rimasta inavvertitamente socchiusa. E quando gli studenti sono rientrati si sono accorti subito che i loro cellulari erano spariti, così è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. A scuola sono arrivati anche alcuni genitori, che attraverso il Gps hanno cercato di tracciare gli smartphone dei figli e sono riusciti così a fornire ai poliziotti una "rotta" da seguire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

