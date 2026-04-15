Ritorno alla storia | via i restauri ai monumenti tra Follonica e Giuncarico

La Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo ha dato il via libera ai lavori di restauro di alcuni monumenti storici tra Follonica e Giuncarico. L’autorizzazione arriva dopo le segnalazioni di un cittadino che si è occupato di evidenziare lo stato di degrado di queste strutture. Le operazioni di intervento sono state ufficialmente approvate per procedere con i lavori di ripristino.

La Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo ha autorizzato i lavori di ripristino per diversi monumenti storici tra Follonica e Giuncarico, rispondendo alle segnalazioni avanzate da un cittadino attivo. L’intervento mira a restituire la corretta identità storica a opere del periodo risorgimentale, superando criticità legate a pavimentazioni moderne o interpretazioni ideologiche errate. Il percorso verso questa decisione è iniziato esattamente un anno fa. Il primo segnale è stato inviato il 1° aprile 2025, precisamente con il protocollo numero 9764 del 08042025. Da quel momento, l’impegno costante di Don Carlo Mammarella, Conte della Daunia, ha trovato un tramite istituzionale nell’architetto Gabriele Nannetti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ritorno alla storia: via i restauri ai monumenti tra Follonica e Giuncarico Leggi anche: Il ritorno di Totti alla Roma, ci siamo: "La storia del club". Pronto un ruolo alla Javier Zanetti Due leggii raccontano i monumenti di piazzale 26 luglio: storia e memoria in più lingueDue pannelli bilingui con QR code, in italiano e nelle lingue del territorio (friulano, sloveno, tedesco) oltre all'inglese, valorizzano i monumenti...