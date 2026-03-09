Due leggii raccontano i monumenti di piazzale 26 luglio | storia e memoria in più lingue

Oggi mattina a Udine, in piazzale 26 luglio, si è svolta una cerimonia per l’installazione di due leggii informativi. Le nuove tavole sono dedicate ai monumenti presenti nell’area, il Tempio Ossario e il monumento alla Resistenza. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito alla presentazione delle installazioni. Le strutture forniscono informazioni sui monumenti in più lingue.

Due pannelli bilingui con QR code, in italiano e nelle lingue del territorio (friulano, sloveno, tedesco) oltre all'inglese, valorizzano i monumenti e accolgono cittadini e visitatori agli ingressi di Udine Nella mattina di oggi, 9 marzo, in piazzale 26 luglio a Udine si è tenuta la cerimonia di collocamento delle nuove tavole informative dedicate ai monumenti dell'area, da una parte il Tempio Ossario, dall'altra il monumento alla Resistenza. All'inaugurazione erano presenti l'assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol, l'architetto Pietro Valle e la presidente Anpi Antonella Lestani. I due leggii, identici tra...

